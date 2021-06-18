Двоє українських політв’язнів в РФ потребують термінового лікування, - Денісова

"У місцях несвободи Російської Федерації продовжують порушуватись основоположні права незаконно ув’язнених громадян України на одержання медичної допомоги", - заявила омбудсмен.

За її словами, після судового засідання у справі "Хізб ут-Тахрір" українських політв’язнів Джеміля Гафарова та Сервета Газієва було доправлено у Федеральний казенний лікувально-профілактичний заклад "Міжобласна туберкульозна лікарня №19" Ростова-на-Дону.

Вона зазначила, що Джеміль Гафаров досі залишається у лікарні, через загострення хронічної хвороби нирок і подагру, але жодних медичних обстежень йому не проводять.

Водночас у Сервета Газієва медики діагностували хронічний холецистит - підвищений артеріальний тиск та сильні болі в печінці. Але з лікарні його повернули в СІЗО без надання необхідної медичної допомоги.

Вона підкреслила, що про госпіталізацію Гафарова та Газієва їхні адвокати повідомлені не були.

На необхідності надання належної медичної допомоги українським політв’язням омбудсмен "неодноразово наголошувала у своїх зверненнях до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової".

Однак, російський омбудсмен запевнила, що умови утримання, зокрема, Джеміля Гафарова і його медичне забезпечення відповідають російським та міжнародним стандартам.

Денісова наголосила, що Джеміль Гафаров та Сервет Газієв потребують негайної зміни запобіжного заходу та звільнення з-під варти.