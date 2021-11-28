Двоє українських біатлоністів потрапили в топ-25 спринту в Естерсунді

Сьогодні, 28 листопада, відбулася спринтерська гонка у чоловіків на першому етапі Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді. За підсумками гонки двоє українців потрапили в топ-25.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Найкращим результатом українців стало 21-е місце Дмитра Підручного. Він показав ідеальну стрілянину, проте ходом поступився 1: 19.8 першому місцю. Також непоганий результат продемонстрував Антон Дудченко-він 25-й з одним промахом і +1:21 відставання.
Перемогу ж здобув шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон, показавши час-22: 33.5 з "нулем" промахів. Друге і третє місця у представників Норвегії - Ветле Шостад Крістіансена (0+0, +11.8 відставання) і Йоханнеса Бе (0+0, +12.2 відставання).
Всі результати українців:
21. Дмитро Підручний (0+0) +1:19.8
24. Антон Дудченко (0+1) +1:21.0
52. Богдан Цимбал (0+1) +2:04.9
88. Андрій Доценко (1+0) +3:00.1
105. Денис Насико (2+2) +3:30.0
Нагадаємо, також сьогодні відбувся жіночий спринт. Найкращий результат у Олена Білосюк, яка стала 24-ю.