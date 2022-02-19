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Двоє вбитих та троє поранених: Зеленський про наслідки обстрілів бойовиків на Донбасі

Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки сьогоднішніх обстрілів бойовиків на Донбасі. Він повідомив про двох загиблих та трьох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час Мюнхенської конференції.

"Щоправда, не знаю як вони зможуть пояснити свої дії двом вбитим і трьом пораненим сьогодні в Україні солдатам. А головне трьом дівчаткам з Києва. Одній 10, другій 6, третій - всього рік. Сьогодні вони лишилися без батька. О 6-й годині ранку за Центральноєвропейським часом", - розповів він.

За його словами, сьогодні під час обстрілу загинув український розвідник, капітан Антон Сидоров.

"Коли український розвідник, капітан Антон Сидоров, загинув внаслідок обстрілу з артилерійської зброї, що заборонена мінськими угодами. Я не знаю, про що саме він подумав у останню мить свого життя. Він точно не розумів, яка адженда потрібна комусь для зустрічі щоб закінчити війну. Але він точно знає відповідь на питання, яке я озвучив на початку. Він точно знає - хто з нас бреше?" - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зробив заяву на тлі загострення ситуації на Донбасі. Він наголосив, що Україна хоче миру.

Додамо, РБК-Україна стежить за тим, що відбувається сьогодні на Донбасі

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