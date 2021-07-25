RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Двоє турецьких військових загинули при атаці на бронетранспортер в Сирії

Автор: Артур Родивилов

Двоє військовослужбовців турецької армії загинули на півночі Сирії. Повстанці обстріляли бронетранспортер в районі операції "Щит Євфрату".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Туреччини.

Представники турецької армії повідомили також, що по бойовиках, які відкрили вогонь, було завдано удару у відповідь.

"Два наших солдати загинули, ще двоє отримали поранення унаслідок нападу терористів на наш броньований автомобіль в районі проведення операції "Щит Євфрату", - заявили в турецькому військовому відомстві.

В ефірі телеканалу TRT1 заявили, що атака на турецьких військових сталася в районі міста Ель-Баб в провінції Алеппо. Відповідальність за атаку була покладена на угруповання робочої партії Курдистану/Сил Народної самооборони, які визнані терористичними в Туреччині.

Нагадаємо, в червні стало відомо, що американські військові в Сирії зазнали численних ракетних обстрілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сирія