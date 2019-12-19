Двоє співробітників ФСБ отримали важкі поранення в результаті стрілянини в Москві

Два співробітника Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації отримали важкі поранення при стрілянину в центрі Москви. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інформацію про важкому стані співробітників ФСБ підтвердили в Міністерстві охорони здоров'я РФ.

"Два співробітника ФСБ отримали вкрай важкі поранення", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, в центрі Москви біля будівлі Федеральної служби безпеки (ФСБ) невідомий відкрив стрілянину з автомата Калашникова. За даними російських ЗМІ, відкрили стрілянину в адміністратора офісу ФСБ, після чого нападник вибіг на вулицю. Спочатку повідомлялося, що в результаті стрілянини загинули троє співробітників ФСО.

Пізніше з'явилося відео з місця події. На місце стрілянини прибутку групи спеціального призначення та вибухотехніки. Також повідомляється, що рух транспорту на вулиці Велика Луб'янка було перекрито.

В правоохоронних органах РФ підтвердили загибель двох людей. Повідомлялося, що нападник загинув стрілець, а також один співробітник Федеральної служби охорони. Особистість чоловіка, який влаштував стрілянину, на даний момент встановлюється.