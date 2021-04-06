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Двоє пасажирів поїзда Костянтинівка - Київ влаштували стрілянину просто у вагоні

Автор: Андрій Василюк

Двоє пасажирів поїзда № 126 Костянтинівка - Київ влаштували стрілянину просто у вагоні, через що потяг затримується приблизно на шість годин. Порушниками виявилися військовослужбовці.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Двох порушників було обеззброєно, вони мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були зроблені із табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Порушників було знято з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

"Наразі поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин. Залізничники докладають максимально зусиль щоб зменшити його відставання від графіка" – йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця подякувала бригаді поїзда за висококваліфіковані дії у нестандартній ситуації.

"До прибуття правоохоронців залізничники вживали усіх можливих заходів, щоб 11 пасажирів вагону не постраждали", - зазначили в УЗ.

Наразі зібрана інформація щодо пересадок пасажирів поїзда. Укрзалізниця організовує найбільш зручні стикувальні маршрути для пасажирів, які прямують далі залізницею.

Нагадаємо, 29 березня у Харкові чоловік на балконі однієї з багатоповерхівок влаштував стрілянину. У результаті інциденту ніхто не постраждав, а правопорушника затримала правоохоронці.

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