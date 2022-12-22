Два человека в Харьковской области подорвались на боеприпасах

"У нас есть пострадавшие от оставленных врагом мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Вчера в селе Новый Бурлук Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил осколочные ранения 45-летний тракторист. Медики оценивают его состояние как средней тяжести", - написал Синегубов.

По его словам, также в Изюме от взрыва боеприпаса получил ранение 39-летний мужчина, пытавшийся разобрать боеприпас у себя дома.

"В очередной раз призываю всех - в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, а сразу обращайтесь в полицию или в ГСЧС", - призвал Синегубов.

Напомним, недавно в Харьковской области двое мужчин подорвались на российской мине.

Ранее на мине в Харьковской области подорвался спасатель.

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