ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Двоє киян організували міжнародну шахрайську схему. Їх арештували із заставою у 325 млн гривень

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 01:16
Двоє киян організували міжнародну шахрайську схему. Їх арештували із заставою у 325 млн гривень Фото: затримання шахраїв (mvs.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Правоохоронці затримали двох киян, які організували міжнародну шахрайську схему онлайн-інвестицій. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі по понад 325 млн грн кожному.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова у своєму Facebook.

Українці виманювали кошти у громадян Німеччини, Австрії та інших європейських країн. Шахрайська схема діяла протягом 2017-2020 років.

Суть схеми

Шахраї підозрюються у заволодінні коштами фізосіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси, що обіцяли прибуток від онлайн операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів, які насправді імітувались. Крім цього програмний інтерфейс сайтів демонстрував інвесторам фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів.

При спробі забрати зароблене жертви шахрайства потрапляли в пастку – працівники так званих колл-центрів цих торгівельних платформ вимагали внесення збору за обслуговування та комісію за переведення прибутку в готівку – 15% від суми отриманих коштів. Після оплати акаунти інвесторів блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались організаторами схеми.

Затримання та обшуки

Один із чоловіків намагався втекти від вручення підозри, однак поліцейські наздогнали втікача, коли той застряг у полі. Врятувавши його із багна, правоохоронці таки повідомили йому про підозру в передбачений законом спосіб. Вже в суді підозрюваний імітував втрату свідомості, почувши суму застави. В результаті його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено документи та три автомобілі. В грудні ж 2020 року накладено арешти на майно фігурантів загальною вартістю близько 50 млн євро, серед якого 8 автомобілів еліт-класу.

Двоє киян організували міжнародну шахрайську схему. Їх арештували із заставою у 325 млн гривеньФото: вилучені автомобілі (mvs.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що співробітники кіберполіції викрили та припинили діяльність фінансової піраміди, вкладниками якої стали 55 тисяч осіб.

РБК-Україна писало, що в Сумській області викрили двох чоловіків, які продавали неіснуючі машини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події мошенничество
NEWS
В Україні змінили правила видачі автомобільних номерних знаків
В Україні змінили правила видачі автомобільних номерних знаків
DAILY
Ціна прощення. Як пройде податкова амністія в Україні і хто під неї потрапить
Ольга Шульгаспеціально для РБК-Україна Ціна прощення. Як пройде податкова амністія в Україні і хто під неї потрапить