Двоє киян організували міжнародну шахрайську схему. Їх арештували із заставою у 325 млн гривень

Правоохоронці затримали двох киян, які організували міжнародну шахрайську схему онлайн-інвестицій. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі по понад 325 млн грн кожному.

Українці виманювали кошти у громадян Німеччини, Австрії та інших європейських країн. Шахрайська схема діяла протягом 2017-2020 років.

Суть схеми

Шахраї підозрюються у заволодінні коштами фізосіб під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси, що обіцяли прибуток від онлайн операцій з купівлі-продажу банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів, які насправді імітувались. Крім цього програмний інтерфейс сайтів демонстрував інвесторам фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів у 100 і більше разів.

При спробі забрати зароблене жертви шахрайства потрапляли в пастку – працівники так званих колл-центрів цих торгівельних платформ вимагали внесення збору за обслуговування та комісію за переведення прибутку в готівку – 15% від суми отриманих коштів. Після оплати акаунти інвесторів блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались організаторами схеми.

Затримання та обшуки

Один із чоловіків намагався втекти від вручення підозри, однак поліцейські наздогнали втікача, коли той застряг у полі. Врятувавши його із багна, правоохоронці таки повідомили йому про підозру в передбачений законом спосіб. Вже в суді підозрюваний імітував втрату свідомості, почувши суму застави. В результаті його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено документи та три автомобілі. В грудні ж 2020 року накладено арешти на майно фігурантів загальною вартістю близько 50 млн євро, серед якого 8 автомобілів еліт-класу.

Фото: вилучені автомобілі (mvs.gov.ua)