Двоє депутатів з Херсона зайняли "посади" в окупованому Генічеську і отримали підозри

Двом місцевим депутатам Херсонської області повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Перебуваючи на окупованій території, депутати допомагали встановлювати незаконну владу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
"Один з них добровільно зайняв посаду "виконуючого обов'язки голови" міста Генічеська, інший - начальника так званої "Рібінспекції" Генічеського району", - розповіли в ОГП.
У генпрокурорі підписали повідомлення про підозру двом депутатам місцевих рад Херсонської області в колабораційній діяльності (ч.ч. 5, 6, 7 ст. 111-1 КК України).
В даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Бучанського району Київської області отримав "крісло старости" за співпрацю з окупантами. Йому загрожує до 12 років в'язниці.
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