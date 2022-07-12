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Двоє депутатів з Херсона зайняли "посади" в окупованому Генічеську і отримали підозри

Фото: двом місцевим депутатам Херсонської області повідомлено про підозру в колабораціонізмі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Двом місцевим депутатам Херсонської області повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Перебуваючи на окупованій території, депутати допомагали встановлювати незаконну владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Один з них добровільно зайняв посаду "виконуючого обов'язки голови" міста Генічеська, інший - начальника так званої "Рібінспекції" Генічеського району", - розповіли в ОГП.

У генпрокурорі підписали повідомлення про підозру двом депутатам місцевих рад Херсонської області в колабораційній діяльності (ч.ч. 5, 6, 7 ст. 111-1 КК України).

В даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Бучанського району Київської області отримав "крісло старости" за співпрацю з окупантами. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

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