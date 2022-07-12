Двоє депутатів з Херсона зайняли "посади" в окупованому Генічеську і отримали підозри

"Один з них добровільно зайняв посаду "виконуючого обов'язки голови" міста Генічеська, інший - начальника так званої "Рібінспекції" Генічеського району", - розповіли в ОГП.

У генпрокурорі підписали повідомлення про підозру двом депутатам місцевих рад Херсонської області в колабораційній діяльності (ч.ч. 5, 6, 7 ст. 111-1 КК України).

В даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.