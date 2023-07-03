Андрей Келин, российский посол, в своем выступлении стремился оправдать кровавое вторжение в Украину. Посол, которому запрещен вход в британский парламент, обратился к аудитории из примерно 50 человек, включая сотрудников посольства России, иностранных дипломатов и ряд британцев.

Как сообщается, Келин сказал, что "для нормального развития Россия должна сначала справиться со значительными угрозами своей безопасности" - четкая ссылка на вторжение Москвы в Украину в феврале прошлого года, направленное на свержение избранного правительства президента Владимира Зеленского.

Посол также обвинил Великобританию в "крупном стратегическом просчете", которая применила конфронтационный подход к Москве.

Балф подтвердил The Guardian, что присутствовал на мероприятии, где, по его словам, у него была беседа с российским атташе по вопросам обороны. Он сказал, что, по его мнению, в конечном итоге должно быть достигнуто соглашение путем переговоров, в рамках которого Украина уступит часть территории России.

"Украина, если честно, страна бардак. Она была сколочена Черчиллем и Сталиным ближе к концу Второй мировой войны", - сказал он.

Он добавил, что, по его мнению, "Крым определенно российский" и что у Москвы есть законные претензии на Донецк и Луганск, а переговоры о сухопутном коридоре в Крым должны состоять.

Два лорда

Балф - бывший член Европарламента от лейбористской партии, который перешел на сторону консерваторов в 2002 году и неоднократно делал заявления с симпатией к России. Во время кризиса с отравлением Скрипалей в 2018 году Балф повторил призывы России проверить использованное нервно-паралитическое вещество.

Скидельски, экономист, который был членом партий консерваторов, лейбористов и СДП, сказал, что он был против российского вторжения в Украину, но присутствовал, потому что "я хотел показать свое уважение и привязанность к русскому народу на его национальном уровне в этот день, особенно в этих обстоятельствах".

Скидельски также был неисполнительным директором российской нефтяной компании "Роснефть" в период с 2016 по 2021 год и вскоре после вторжения Москвы написал письмо, в котором осуждал этот шаг, но также задавался вопросом, почему Запад не дал обещания, что НАТО не будет расширяться.

Напомним, с июня 2022 года послу России в Великобритании Андрею Келину запрещено находиться в здании парламента в Вестминстере "до дальнейшего уведомления".