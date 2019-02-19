Через провал дороги в Солом'янському районі ускладнено рух

Зараз тривають ремонтні роботи

Утечка на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади локализована, сейчас движение в районе провала дороги затруднено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

Сейчас в районе провала продолжаются ремонтные работы.

"Аварийная бригада "Киевводоканала" срочно прибыла на место утечки, которая уже локализована, и начала ремонтные работы. По состоянию на сейчас часть дороги перекрыта, поэтому частично изменились трассы следования троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к и выезды с ТРЕД 3 на ул. Народного ополчения в направлении Севастопольской площади", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение троллейбусов осуществляется по ул. Винницкой, Воздухофлотскому путепроводу, ул. Смелянской - дальше по собственной схеме.

Киевлян просят с пониманием относиться к временным неудобствам и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, во вторник в Киеве провалилась дорога на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади. Так, участок проезжей части провалился из-за аварии на водопроводе.

Как писало РБК-Украина ранее, в августе 2018 года из-за непогоды в Киеве на ул. Антоновича провалился асфальт, движение было частично перекрыто.