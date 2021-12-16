Рух обмежено. В центрі Києва є ризик повторного провалу асфальту: ситуація на дорогах

У Києві на бульварі Шевченка стався провал асфальту, є ризик повторного. Через це обмежено рух транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.
На бульварі Шевченка частково обмежено рух у напрямку Бессарабської площі. Але залежно від масштабів робіт можливе повне перекриття проїзду.
Наразі рух двома смугами обмежений, третя - відкрита для транспорту. Місце провалу огороджено.
У місті ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, вулиці Жилянська, Повітрофлотському проспекті. Також затори на Голосіївському проспекті.
Через падіння тиску у водопроводі виник ризик повторного обвалу асфальтного покриття на бульварі Шевченка.
Пошкодження виникло на чавунному трубопроводі діаметром 150 мм, який був побудований ще в 1956 році, тож причиною аварії є зношеність водопровідної мережі та велике навантаження на неї.
Нагадаємо, у неділю, 12 грудня, в центрі Києва сталася аварія на інженерних мережах.