Рух обмежено. В центрі Києва є ризик повторного провалу асфальту: ситуація на дорогах

Обмеження

На бульварі Шевченка частково обмежено рух у напрямку Бессарабської площі. Але залежно від масштабів робіт можливе повне перекриття проїзду.

Наразі рух двома смугами обмежений, третя - відкрита для транспорту. Місце провалу огороджено.

Затори в Києві

У місті ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, вулиці Жилянська, Повітрофлотському проспекті. Також затори на Голосіївському проспекті.

Що сталось

Через падіння тиску у водопроводі виник ризик повторного обвалу асфальтного покриття на бульварі Шевченка.

Пошкодження виникло на чавунному трубопроводі діаметром 150 мм, який був побудований ще в 1956 році, тож причиною аварії є зношеність водопровідної мережі та велике навантаження на неї.