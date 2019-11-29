Рух у Києві паралізовано: карта заторів

У Києві сьогодні ввечері, 29 листопада, утворилися значні затори, рух транспорту ускладнений особливо на центральних вулицях. Про це свідчать дані Google Maps.

На правому березі великі затори утворилися в районі станцій метро "Університет", "Театральна", "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Дружби Народів", "Олімпійська", "Кловська", "Вокзальна", "Либідська".

Також пробки є на бульварі Тараса Шевченка, Лесі Українки, Бассарабской площі, на вулиці В'ячеслава Чорновола, вул. Велика Житомирська, вул. Михайла Грушевського, вул. Жилянська, Велика Васильківська, Саксаганського, Хрещатик, Бульварно-Кудрявській, Воздухофлотському проспекті, Вадима Гельмана.

На лівому березі пробки утворилися біля метро "Лівобережна", "Осокорки", "Вирлиця", "Бориспільська", на Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана.

Зазначимо, що затори утворилися, зокрема, через проведення ремонтних робіт на дорогах.

Нагадаємо, у Києві на Набережному шосе обмежать рух в ніч на 30 листопада. Обмеження будуть діяти з 22:00 29 четвер по 5:00 30 листопада.

Крім того, в Києві обмежать рух транспорту на ділянці дороги Р-03 Північно-східний обхід. Обмеження руху буде з 26 листопада до 1 грудня.