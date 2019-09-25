Рух у Києві паралізовано: карта пробок

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнено рух на Північному і Південному мосту, мосту Патона і Гаванському мосту

У середу, 25 вересня, ввечері на дорогах Києва утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google.

Зазначається, що проблеми з рухом транспорту спостерігаються на обох берегах Києва.

Затори на правому березі Києва

Зокрема, на правому березі затори утворилися на Мінському масиві, на вулиці Богатирська, на площі Фрунзе, на вулиці Автозаводська, на вулиці Лугова, на вулиці Новозабарская, на вулиці Мукачівська, на вулиці Бережанська, на вулиці Вербова, на вулиці Сирецька, на вулиці Ливарна, на вулиці Кирилівська, на вулиці Семена Скляренка, на вулиці Січових Стрільців, на проспекті Перемоги, на вулиці Саксаганського, на вулиці Короленківська, на вулиці Велика Васильківська, на Дніпровському спуску, на Набережному шосе.

Фото: скріншот затор на правому березі

Затори на лівому березі

Затори утворилися на Харківському шосе, на проспекті Юрія Гагаріна, на вулиці Здолбунівській, на проспекті Павла Тичини, на вулиці Плеханова, на вулиці Раїси Окіпної, на Бориспільському шосе, на Дарницькій площі, на вулиці Тепловізна.

Фото: скріншот затор на лівому березі

Також ускладнений рух на Північному і Південному мосту, мосту Патона і Гаванському мосту.

Нагадаємо, з 23 до 26 вересня через встановлення системи автоматичного зважування вантажних автомобілів перекриють дві ділянки на автодорозі Київ-Чоп. Будуть перекриватися ділянки в межах населених пунктів Капітанівка та Калинівка.

Як повідомляло РБК-Україна, затори в Києві утворилися унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю 9 автомобілів, в результаті якого загинула людина і ще один постраждав.