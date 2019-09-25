ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рух у Києві паралізовано: карта пробок

Новини » Суспільство    25.09.2019 - 19:01
Рух у Києві паралізовано: карта пробок
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнено рух на Північному і Південному мосту, мосту Патона і Гаванському мосту

У середу, 25 вересня, ввечері на дорогах Києва утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google.

Зазначається, що проблеми з рухом транспорту спостерігаються на обох берегах Києва.

Затори на правому березі Києва

Зокрема, на правому березі затори утворилися на Мінському масиві, на вулиці Богатирська, на площі Фрунзе, на вулиці Автозаводська, на вулиці Лугова, на вулиці Новозабарская, на вулиці Мукачівська, на вулиці Бережанська, на вулиці Вербова, на вулиці Сирецька, на вулиці Ливарна, на вулиці Кирилівська, на вулиці Семена Скляренка, на вулиці Січових Стрільців, на проспекті Перемоги, на вулиці Саксаганського, на вулиці Короленківська, на вулиці Велика Васильківська, на Дніпровському спуску, на Набережному шосе.

Рух у Києві паралізовано: карта пробок

Фото: скріншот затор на правому березі

Затори на лівому березі

Затори утворилися на Харківському шосе, на проспекті Юрія Гагаріна, на вулиці Здолбунівській, на проспекті Павла Тичини, на вулиці Плеханова, на вулиці Раїси Окіпної, на Бориспільському шосе, на Дарницькій площі, на вулиці Тепловізна.

Рух у Києві паралізовано: карта пробокФото: скріншот затор на лівому березі

Також ускладнений рух на Північному і Південному мосту, мосту Патона і Гаванському мосту.

Нагадаємо, з 23 до 26 вересня через встановлення системи автоматичного зважування вантажних автомобілів перекриють дві ділянки на автодорозі Київ-Чоп. Будуть перекриватися ділянки в межах населених пунктів Капітанівка та Калинівка.

Як повідомляло РБК-Україна, затори в Києві утворилися унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю 9 автомобілів, в результаті якого загинула людина і ще один постраждав.

У Дніпропетровській області при затриманні постраждав поліцейський У Раду внесли вже чотири законопроекти про столицю
Новини України Київпробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся