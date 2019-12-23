Рух автомобілів по Шулявському шляхопроводу спробують запустити до 29 грудня

Рух автомобілів по Шулявському шляхопроводу спробують запустити до кінця тижні - 29 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голоси Києва Віталія Кличка.

За його словами, 23-26 грудня планують асфальтувати підходи до мосту з боку вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка. Після цього відбудуться технічні випробування шляхопроводу.

"Ми робимо все, щоб запустити рух автомобілів Шулявським шляхопроводом уже в кінці наступного тижня", - написав Кличко.

Він розповів, що на мосту встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження.

РБК-Україна писало, що у Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекрили та розпочали демонтаж конструкцій. Міська влада анонсувала ремонт шляхопроводу, який триватиме 2 роки.

Як відомо, у лютому 2017 року на Шулявському шляхопроводі обвалилася частина бетонної огорожі.