Дважды в одно место: россияне ударили по Харькову из С-300, пострадал медик

Российская Федерация в полночь, 31 мая, обстреляла Харьков ракетами С-300. Россияне традиционно применили тактику двойных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВД Олега Синегубова в Telegram и Харьковскую областную прокуратуру.
По его словам, по состоянию на 02:15 известно о трех погибших и 16 пострадавших. Среди раненых - медик экстренной медицинской помощи, поврежден авто "скорой".
"Враг снова применил тактику двойного удара, в то время как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители", - написал Синегубов.
По предварительным данным, оккупанты ударили ракетами С-300 в Новобаварском районе Харькова. Все попадания – исключительно гражданская инфраструктура.
По данным прокуратуры, Россия запустила по Харькову ракеты С-300 и С-400 с территории Белгородской области.
В результате обстрела зафиксировано пять попаданий в Новобаварском районе:
Обновлено в 03:50.
По данным прокуратуры количество погибших увеличилось до 3 человек. Количество пострадавших - до 23 гражданских.
В полночь 31 мая Россия вновь обстреляла украинский город Харьков. В городе были зафиксированы несколько прилетов в районе плотной жилой застройки. Позже это место подверглось повторным обстрелам.
Через некоторое время стало известно о первых жертвах в результате обстрела, а также о том, что среди пострадавших есть дети.
Также, в ночь на 30 мая, в результате очередной атаки россиян пострадали семь человек.
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