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Дважды в одно место: россияне ударили по Харькову из С-300, пострадал медик

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в полночь, 31 мая, обстреляла Харьков ракетами С-300. Россияне традиционно применили тактику двойных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВД Олега Синегубова в Telegram и Харьковскую областную прокуратуру.

По его словам, по состоянию на 02:15 известно о трех погибших и 16 пострадавших. Среди раненых - медик экстренной медицинской помощи, поврежден авто "скорой".

"Враг снова применил тактику двойного удара, в то время как на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители", - написал Синегубов.

По предварительным данным, оккупанты ударили ракетами С-300 в Новобаварском районе Харькова. Все попадания – исключительно гражданская инфраструктура.

По данным прокуратуры, Россия запустила по Харькову ракеты С-300 и С-400 с территории Белгородской области.

В результате обстрела зафиксировано пять попаданий в Новобаварском районе:

  • одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом.
  • другие ракеты попали рядом с пятиэтажным домом.
  • повреждено более 20 многоэтажных жилых домов.
  • разрушено частное предприятие.

Обновлено в 03:50.

По данным прокуратуры количество погибших увеличилось до 3 человек. Количество пострадавших - до 23 гражданских.

Обстрел Харькова

В полночь 31 мая Россия вновь обстреляла украинский город Харьков. В городе были зафиксированы несколько прилетов в районе плотной жилой застройки. Позже это место подверглось повторным обстрелам.

Через некоторое время стало известно о первых жертвах в результате обстрела, а также о том, что среди пострадавших есть дети.

Также, в ночь на 30 мая, в результате очередной атаки россиян пострадали семь человек.

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