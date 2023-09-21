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У двух третей украинцев есть близкие на фронте

Фото: Большинство украинцев имеют близких на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 65% украинцев заявили, что у них есть среди близких те, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 49% опрошенных отметили, что имеют среди близких участвовавших в военных действиях на территории Украины с 2014 по 2021 годы.

В обществе фиксируются самые высокие показатели доверия к военным: 94% доверяют военным ВСУ, 94% - ветеранам нынешней войны и 93% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг.

Опрос проведен 5-7 сентября 2023 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

 

По информации Министерства обороны Украины, деятельность сектора безопасности и обороны сегодня обеспечивают более миллиона людей в различных структурах. В частности, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Вооруженные силы Украины мобилизовано 700 тысяч человек, в Государственную пограничную службу Украины - 60 тысяч, в Национальную гвардию Украины - 90 тысяч, в Национальную полицию Украины - 100 тысяч.

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