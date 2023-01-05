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Две цели. Кулеба объяснил, зачем РФ хотела устроить шпиона в Гаагский суд

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия хотела устроить собственного шпиона в Международный уголовный суд в Гааге, преследуя две цели. Чтобы иметь доступ к информации МКС и влиять на процессы изнутри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью арабскому каналу Al Aan TV.

"В этой истории Россия преследует две цели: получить доступ к информации, к файлам, увидеть, какой именно информацией владеет МУС. Вторая, более амбициозная цель - влиять на позицию МУС изнутри", - рассказал он.

Кулеба подчеркнул, что эта история не единственная - РФ по всему миру пытается внедряться в международные организации, подкупать экспертов и лидеров мнений, чтобы изменить общественное восприятие агрессии против Украины в свою пользу.

Кроме того, глава МИД добавил, что сбор доказательств по многим случаям военных преступлений, совершенных россиянами в Украине, не требует больших усилий, поскольку сами оккупанты не особо пытались "заметать за собой следы".

Напомним, летом этого года стало известно, что российский разведчик пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд (МКС) в Гааге, занимающийся в частности расследованием военных преступлений РФ в Украине. Впрочем, его поймали.

Также оказалось, что Россия планировала устроить своего шпиона в МКС в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины, однако ей это не удалось сделать.

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МКСРоссийская ФедерацияГаагаКремльДмитрий КулебаСуд