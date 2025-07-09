Две страны НАТО готовы производить противопехотные мины для Украины

Литва и Финляндия, которые объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, планируют запустить их производство. Также готовы стать поставщиками для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Страны, граничащие с Россией, объясняют такой шаг необходимостью усилить собственную безопасность и поддержать Украину.

Литва и Финляндия стали первыми среди европейских государств, которые фактически объявили о возвращении к производству запрещенных боеприпасов.

В Финляндии, которая имеет самую длинную среди стран НАТО границу с Россией, четыре оборонные компании - Nammo Lapua, Insta, Raikka и Forcit Explosives уже заявили о готовности или заинтересованности в выпуске противопехотных мин.

Производство боеприпасов

"Мы собираемся потратить сотни миллионов евро на противотанковые мины, а также на противопехотные мины. Это будет значительная сумма", - заявил заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса.

По его словам, часть мин Литва планирует передавать Украине. Подобную позицию высказал и глава оборонного комитета парламента Финляндии Хейкки Аутто.

"Это не только правильно и наш долг поддерживать Украину, это также важно для собственной безопасности Финляндии", - сказал он.

Как пишет издание, пять стран НАТО, которые планируют выйти из Оттавского договора, заявляют, что не будут создавать минные поля в мирное время, а будут хранить мины для быстрого развертывания, если почувствуют угрозу.

Хотя они пока не планируют запуск производства, в Польше заявили, что могут быстро перейти к серийному выпуску мин, если возникнет необходимость.

Некоторые компании в этих странах уже работают над соответствующими проектами.