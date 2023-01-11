Две страны ЕС тормозят замораживание российских активов, - Reuters

На сегодняшний день 27 стран ЕС сообщили о замораживании около 20,3 млрд евро российских активов, находящихся под санкциями, при этом Италия, Ирландия, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия уведомили о действиях на общую сумму более миллиарда евро.

Согласно документу Европейской комиссии, почти каждая другая страна ЕС заморозила активы на миллионы долларов.

Для сравнения, Греция уведомила блок только о замораживании активов на сумму 212 тысяч евро, а Мальта - на 147 тысяч евро.

"Это немного удивительно. Либо их мало, либо они не выполняют свою работу. Или они что-то сделали, но не сообщили нам, хотя у них были шансы", - сказал представитель ЕС на условиях анонимности.

Спустя более 10 месяцев после нападения России на Украину ЕС включил в черный список около 1300 человек и 120 организаций. Также введены экономические санкции, которые охватывают торговлю, транспорт, энергетику, банковское дело, средства массовой информации и оборонный сектор.

В этом году внимание ЕС обращено на то, как следует конфисковать замороженные российские активы и потратить их на восстановление Украины. Речь идет также об актива российского центрального банка в Европе на сумму около 300 млрд евро.

Существует мало юридических прецедентов, и некоторые государства-члены выражают серьезную озабоченность по поводу последующих судебных исков, в то время как другие говорят, что передача активов в пользу Украины была бы правильным решением. В связи с этим ЕС также работает над тем, чтобы обход санкций стал уголовным преступлением во всех государствах-членах, чего в настоящее время нет.

Представитель ЕС сказал, что высшее руководство блока должно иметь возможность объявить о прогрессе по этим вопросам, когда они отправятся в Киев на саммит ЕС-Украина 3 февраля.