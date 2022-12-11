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По два часа без света. В Полтавской области действуют плановые отключения

Фото: в Полтавской области продолжаются 2-часовые отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Полтавской области второй день подряд действуют плановые графики отключения электроэнергии. В регионе применяют двухчасовые отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

Согласно новым графикам, потребители Полтавской области четыре часа со светом, а два часа - без. По словам Лунина, с начала суток отключают, как и накануне, по одной очереди.

"Облэнерго смогло применить этот график, потому что на 11 декабря область получила от "Укрэнерго" большие лимиты потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты вчера, 10 декабря, атаковали Одесскую область дронами, поэтому регион остался без света.

По словам спикера Одесской ОВА, сегодня ситуация постепенно улучшается, а к потребителям возвращается свет.

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відключеня світлаПолтавская областьЭлектроэнергия