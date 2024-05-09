Две ГЭС выведены из эксплуатации: в "Укргидроэнерго" рассказали о последствиях атак РФ

"Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары", - говорится в сообщении.

Как информируют в "Укргидроэнерго", на сегодняшний день вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Отмечается, что уничтоженное оборудование требует больших усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств.

"В настоящее время поддержка, помощь и решительные действия международного сообщества как никогда чрезвычайно важны", - отмечают в "Укргидроэнерго".