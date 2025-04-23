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За двое суток энергетики вернули свет почти 38 тысячам семей после обстрелов, - ДТЭК

Среда 23 апреля 2025 18:16
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За двое суток энергетики вернули свет почти 38 тысячам семей после обстрелов, - ДТЭК Фото: за двое суток энергетики вернули свет почти 38 тысячам семей после обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

За два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет 37,5 тысячи семей в Донецкой, Днепропетровской и Киевской областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что тяжелые бои в Донецкой области не стихают, продолжаются обстрелы, ракетные, дроновые и авиаудары. Только за последние два дня энергетикам ДТЭК удалось вернуть электричество в 35,8 тысячи домов жителей прифронтового региона.

Тяжелая ситуация сохраняется и на Днепропетровщине, где за этот же период ремонтные бригады ДТЭК смогли восстановить электроснабжение в более 1 тысячи домов местных жителей.

Недавно Киевщина также подверглась атаке дронов, в результате чего без света оказалась часть жителей. Однако энергетики оперативно вернули электричество 603 семьям региона.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 106 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов.

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ДТЭК
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