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За двое суток энергетики вернули электричество 22 тысячам семей после атак, - ДТЭК

Фото: ДТЭК вернул электричество 22 тысячам семей за двое суток после атак РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

За два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 22 тысяч семей. Речь о жителях Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей, чьи дома были без света в результате вражеских обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои, которые приводят к постоянным обесточиваниям мирных городов и сел. За последние двое суток, несмотря на все риски, энергетикам удалось вернуть свет 18,4 тысячам домов жителей прифронтового региона.

В то же время на Днепропетровщине за 23 и 24 июля ремонтные бригады восстановили электроснабжение 1,9 тысяч домов жителей области. Еще в 1,5 тысяч домов, обесточенных из-за обстрелов, вернули электричество в Одесской области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать.

 

Напомним, на прошлой неделе энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось вернуть свет в дома более 160 тысяч семей, чьи дома были без электричества из-за российских атак.

А в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.

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