За двое суток энергетики вернули электричество 22 тысячам семей после атак, - ДТЭК

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои, которые приводят к постоянным обесточиваниям мирных городов и сел. За последние двое суток, несмотря на все риски, энергетикам удалось вернуть свет 18,4 тысячам домов жителей прифронтового региона.

В то же время на Днепропетровщине за 23 и 24 июля ремонтные бригады восстановили электроснабжение 1,9 тысяч домов жителей области. Еще в 1,5 тысяч домов, обесточенных из-за обстрелов, вернули электричество в Одесской области.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать.