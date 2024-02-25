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За двое суток ДТЭК вернул свет 11 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов

Воскресенье 25 февраля 2024 19:54
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За двое суток ДТЭК вернул свет 11 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов Фото: за двое суток ДТЭК вернул свет 11 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

23 и 24 февраля энергетики ДТЭК вернули электроэнергию жителям 10 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей, постоянно страдающих от вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В частности, на Донетчине, несмотря на активные боевые действия, за последние двое суток энергетики смогли починить электросети, которые были повреждены в результате обстрелов. Снова со светом дома 9,4 тысячи семей в Донецкой области.

От частых обстрелов страдает и Днепропетровщина, особенно юг региона, от чего постоянно выходят из строя оборудование. Энергетики за двое суток вернули свет для 1,6 тысяч жителей Днепропетровской области, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать дальше.

Напомним, за первый месяц этого года энергетики ДТЭК Сети вернули свет почти 713 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

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ДТЭК Электроэнергия
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