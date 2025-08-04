Две бригады Нацгвардии получили от общины 2300 FPV-дронов, - Кличко

"Передал от громады Киева на самые горячие направления фронта очередную партию необходимой помощи. Еще 2300 БпЛА различных типов получили бойцы Нацгвардии Украины. В частности, военным 25-й Киевской бригады им. князя Аскольда НГУ отправились еще 1100 FPV-дронов (ночные, дневные и цифровые). К бойцам 27-й Печерской бригады НГУ поехали 1200 БпЛА", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что с начала года киевская община уже не впервые направляет помощь этим бригадам.

"В июне бойцы 25-й получили от столицы 700 таких беспилотников (вместе с сегодняшними это 1800). С начала года из городского бюджета 25-й бригаде на оснащение Киев выделил 90 млн грн. Также в июне мы отправляли 27-й бригаде 1000 FPV-дронов (вместе с сегодняшними - 2200). По запросу 27-й в этом году столица направила на ее оснащение 105 млн грн", - отметил Кличко.

Он также напомнил, что в этом году на поддержку защитников Киев направил уже 6 млрд грн. И подчеркнул, что столица продолжит помогать военным и за средства общины, и в качестве благотворительной помощи.

"Всего за первые полгода от громады бойцам разных бригад Киев отправил уже более 33 000 БпЛА разных типов. Передавали и автомобили, в частности бронированные и вездеходы, крайне необходимые системы РЭБ (более 200), системы связи", - перечислил Кличко.