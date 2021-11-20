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Дві українки отримали бронзові медалі на чемпіонаті світу з карате

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Субота 20 листопада 2021 13:56
Дві українки отримали бронзові медалі на чемпіонаті світу з карате Фото: Катерина Крива та Галина Мельник (facebook.com/olympicua)
Автор: Олександр Білоус

Дві українські спортсменки отримали бронзові медалі на чемпіонаті світу з карате у Дубаї. На третю сходинку піднялися Катерина Крива та Галина Мельник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет України у Facebook.

"Приємні новини надходять з чемпіонату світу з карате, що триває у місті Дубай (ОАЕ). У куміте на третю сходинку п'єдесталу сходять дві українки Катерина Крива (-50 кг) та Галина Мельник (-68 кг)", - йдеться в повідомленні.

У НОК також повідомили, що попереду у чемпіонаті фінал за участю Аніти Серьогіної (-61 кг).

Нагадаємо, українка Анжеліка Терлюга здобула історичну медаль на Олімпіаді-2020 з карате. Вона взяла для України "срібло". Це перша нагорода України в карате на Олімпіаді, адже цей вид спорту дебютував у програмі Олімпіади-2020 в Токіо.

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