Дві третини енергоблоків ТЕС відключені від енергосистеми, - "Укренерго"

Станом на 9:30 п'ятниці, 9 липня, в роботі було задіяно всього 26 з 78 енергоблоків теплових електростанцій, які несли навантаження 4400 МВт.

З 23 енергоблоків державної компанії "Центренерго" до мережі підключені тільки 3 - по одному блоку на кожній з ТЕС - Трипільської, Вуглегірської та Зміївської.

Повністю відключена від енергосистеми Слов'янська ТЕС "Донбасенерго" через дефолт, тобто нездатності оплатити доступ до мереж.

Також не працюють Харківська ТЕЦ-5 і Київська ТЕЦ-6 в основному через відсутність палива.

Станом на ранок 9 липня, не підключені до енергосистеми 5 з 15 блоків атомних електростанцій. По одному блоку відключено на Хмельницькій, Рівненській і Південно-Української станції, два блоки не працюють на Запорізькій АЕС.

Основною причиною зупинки енергоблоків експерти називають обвалення цін нижче фактичної собівартості. За 1-9 липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед базовим навантаженням становить 86 коп./КВт.год, що більше ніж на 10% нижче собівартості АЕС (1 грн/кВт.год) і в 2 рази нижче номінальної собівартості ТЕС (1,6 грн/ кВт.год).

"Собівартість електроенергії при такому рівні ціни не покривається жодною генерацією, тим більше тепловою, яка щодня поставляє в систему від 2,7 до 5,6 ГВт електроенергії. Всі виробники в даний час терплять катастрофічні збитки, особливо в умовах зростаючої ціни на паливо (вугілля на європейському хабі (API2) пропонується по 120 дол/т, а ціна на газ в Україні перевищує 15 грн/м3)", - пояснили в компанії "Донбасенерго".

Причиною аномального обвалу цін компанія назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".