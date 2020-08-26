Дві третини українців вважають себе бідними

Державна служба статистики оприлюднила випуск "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів у 2019 році". Дані отримані в ході вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними обстеження, дві третини українців (65,3%) вважали себе бідними. Ще третина українців (33,6%) відносили себе до бідних, але і не до представників середнього класу. Середнім класом вважають себе 1,1% громадян.

При цьому Держстат не зміг виявити українців, які вважають себе заможними.

За даними обстеження Держстату, у 2019 році для 11,2% українців доходів було достатньо і вони робили заощадження. Ще для 49,3% респондентів доходів було достатньо, але для заощаджень не вистачало. Постійно відмовляли в найнеобхіднішому, крім харчування, - 36,7%. Не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування 2,8% домогосподарствам.

Кількість домогосподарств, рівень доходів яких протягом останнього року не дозволяв забезпечити навіть достатнє харчування, становило 419,3 тисяч.

Відзначимо, за даними Держстату, у 2019 році доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму отримували 0,4 млн (1,1%) громадян України.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня енергетична цінність добового раціону харчування українців у 2018 році склала 2978 ккал в добу, що трохи менше, ніж у 2017 році (2994 ккал).