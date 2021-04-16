Дві третини українських компаній планують підвищити зарплати протягом року

Підвищення очікувань щодо зростання зарплат спостерігається третій квартал поспіль. Баланс відповідей складає 60,6% (в IV кварталі 2020 року - 58,9%).

Водночас шостий квартал поспіль респонденти прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - "мінус" 1,9% (в IV кварталі 2020 року - "мінус" 9,9%).

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 лютого по 3 березня 2021 року серед керівників 687 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думки респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.