Дві третини молодих українців не уявляють життя без смартфона

На початку 2019 року більше половини власників смартфонів в Україні вже не можуть уявити своє життя без цього гаджета (57%), тоді як 39% все ще змогли б обходитися без смартфона. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Те, уявляюють або не уявляюють українці своє життя без смартфона, визначається віком і практикою користування соцмережами і практично не залежить від статі і місцевості проживання. Так, не уявляють життя без смартфона більше двох третин української молоді (69%) і кожен другий власник смартфона поколінь "60+" і "сорокарічних" (по 50%), а серед "п'ятдесятирічних" таких найменше - 44%. Також не змогли б без смартфона дві третини користувачів соцмереж (61%) і лише трохи більше третини не користувачів (38%).

Як нагадують соціологи, мобільний телефон або смартфон у 2013 році очолив список побутових приладів, які найбільш кардинально змінили звичну українців і без яких вони не змогли б обходитися.

Опитування проводилося в період з 13 по 21 лютого 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість регулярних інтерне-користувачів в Україні у жовтні 2018 року становило 63% населення (20,8 млн чоловік). За даними опитування Factum Group Ukraine, 70% регулярних користувачів використовують для виходу в інтернет смартфон.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість дорослих жителів України (60%) протягом останнього року не прочитали жодної книги (електронної або друкованої) і не відвідували ані бібліотеку, ані книжковий магазин.