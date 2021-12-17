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Дві третини киян підтримують створення у Києві районних рад, - опитування

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 12:43
Дві третини киян підтримують створення у Києві районних рад, - опитування Фото: КМДА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Створення в Києві районних рад підтримують 65% киян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного опитування "Суспільно-політичні настрої киян", яке проводила 10-12 грудня група "Рейтинг".

Відповідаючи на запитання "Чи підтримуєте ви запровадження районних рад у Києві", 65% респондентів дали стверджувальну відповідь. 23% заявили, що не підтримують таку ідею. А 12% не змогли відповісти.

Дві третини киян підтримують створення у Києві районних рад, - опитування

В опитуванні групи "Рейтинг" на тему "Суспільно-політичні симпатії киян", яке проводилося з 10 до 12 грудня, взяли участь 2 тис. мешканців столиці старше 18 років. Опитування проводилося у вигляді телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (методом CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Як відомо, районні в місті Києві ради існували до 2010 року, після чого були ліквідовані. У жовтні цього року лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко ініціював розгляд Київрадою питання про створення у столиці районних рад. Повернення райрад - це європейський шлях розвитку столиці, на противагу спробам згорнути децентралізацію, наголосив він.

Як повідомлялося раніше, згідно з дослідженням "Рейтингу", у мера Києва Віталія Кличка - найвищий рівень підтримки у киян серед українських політиків. Йому довіряють понад 50% мешканців столиці.

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