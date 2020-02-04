Дві платіжки за газ для українців не вплинуть на кінцевий тариф, - Оржель

Отримання українцями двох платіжок - за газ і його транспортування - на кінцевий тариф не вплине. Про це сказав міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель у програмі "Свобода слова" на ICTV.

Він уточнив також, що сума двох платіжок не повинна перевищувати загальну вартість газу за місяць, включаючи оплату за транспортування.

"Ціна не виросла, а сума цих двох платіжок має становити загальну ціну, яка формується за січень", - сказав міністр.

Оржель зауважив, що ці зміни є наслідком змін на енергетичному ринку, зокрема проведення анбандлінгу - відокремлення газотранспортної системи від "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше голова НКРЕКП Валерій Тарасюк пояснив, що окрема платіжка, яку українці отримали в січні за розподіл газу, - це відокремлення платежу, який існував і раніше. Дві платіжки за розподіл та постачання - це процес анбандлінгу, це не нова плата. За його словами, це необхідно для того, щоб можна було вільно змінювати постачальника.