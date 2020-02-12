Дві платіжки за газ об'єднають на одному аркуші

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має намір дозволити облгазам виставляти плату за постачання і розподіл газу на одному аркуші. Про це він сказав голова комісії Валерій Тарасюк на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Тарасюк, зараз регулятор спілкується з компаніями, які постачають газ і транспортують, і дійшли згоди об'єднати платіжки.

"Коли ми кажемо про одну платіжку, щоб зробити знову одну платіжку, ми кажемо про зручність для споживача. Фактично це буде означати одна платіжка. Коли ти йому кажеш "одна платіжка", ну да, одна. Зараз ми це зробимо для зручності", - сказав він.

Відзначимо, з 1 січня 2020 року облгази виставляють споживачам окремі рахунки за розподіл газу. Платіжки отримують у тому числі ті, хто газу не споживає. Міністерство соціальної політики планує надати субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу у лютому 2020 року.

У той же час Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не планує скасовувати плату за розподіл газу для тих споживачів, хто підключений до мереж, але газ не споживає.