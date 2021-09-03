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Дві області України не відповідають "зеленій" зоні другий день поспіль

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Україна, П'ятниця 03 вересня 2021 09:20
Дві області України не відповідають "зеленій" зоні другий день поспіль Фото: дві області України не відповідають "зеленій" зоні другий день поспіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 вересня, всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Проте епідеміологічні показники у двох регіонах перебувають не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, в Луганській області два дні поспіль спостерігаються високий показник госпіталізацій хворих коронавірусом. За останніми даними, він становить 51,4%, а вчора долав позначку у понад 75%.

Крім того, Одеська область також демонструє вже другий день перевищення по даному показнику. Наразі він зупинився на позначці 53,7%, а днем раніше складав більше ніж 70%.

Між тим, ситуація з динамікою COVID-госпіталізацій стабілізувалася у Львівській та Луганській областях, де ще вчора вона становила 54,4% і 56,2%, наразі складає 47,8 та 37,0% відповідно.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні госпіталізовано 826 людей з коронавірусом.

Додамо, що в країні вперше з початку червня зареєстрували понад 2,5 тисячі нових заражень.

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