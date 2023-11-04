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Двенадцать стран просят разрешить установку малых ядерных реакторов в ЕС

Фото: Еврокомиссию призвали разрешить установку малых ядерных реакторов (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Двенадцать государств-членов ЕС в письме Еврокомиссии призвали создать "общеевропейский промышленный союз" и разрешить установление малых ядерных реакторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Contexte.

Болгария, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Венгрия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Швеция в письме призывают Европейскую комиссию создать промышленный союз для малых модульных ядерных реакторов - аналогов атомных электростанций, которые благодаря меньшему размеру могут устанавливаться. в большем количестве мест.

По их мнению, такой союз позволил укрепить "энергетический суверенитет и конкурентоспособность промышленности" Европейского Союза ЕС. Страны надеются, что Европейский форум по ядерной энергетике, который состоится в Братиславе 6 и 7 ноября, "позволит достичь прогресса в этом направлении".

Утверждается, что малые модульные реакторы могут стать решением для производства электроэнергии без ископаемого топлива в 2030 году, а уже к 2050 году ядерная энергетика может обеспечить ЕС в полтора раза большим количеством электричества, чем сейчас.

Экспорт электроэнергии и ядерных реакторов

Франция опередила Швецию и стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе. Общий чистый экспорт Франции составил 17,6 терават-часов, причем большая часть электроэнергии поступала в Великобританию и Италию. Швеция опустилась на второе место.

Правительство Швеции заявило о необходимости утроить мощности ядерной энергетики в течение нескольких следующих десятилетий. Скандинавское государство планирует построить не менее 10 ядерных реакторов к 2045 году.

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