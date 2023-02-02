Двадцать стран призвали Австрию не допускать Россию на ассамблею ОБСЕ

Члены национальных парламентов 15 стран ЕС, а также Канады, Грузии, Исландии, Великобритании и Украины выступили против участия России во встрече, призывая Австрию запретить въезд их делегации.

В письме, направленном правительству Австрии, они заявили, что Россия использует встречу, чтобы "посеять дезинформацию, фейковые новости и язык ненависти".

"Участие российских парламентариев в Венской сессии... будет расценено в России как ее косвенная легитимизация и часть возвращения к бизнесу, как обычно... Россия обнаружит, что может достичь своих военных целей, не рискуя подвергнуться остракизму, изоляции и международным санкциям", – говорится в письме.

К тому же, в письме отмечается, что в прошлом году Великобритания и Польша уже блокировали участие российских делегатов в парламентских заседаниях ОБСЕ в двух странах.

Однако пресс-секретарь министерства иностранных дел Австрии заявила, что в соответствии с международным правом страна обязана предоставить въезд делегатам всех государств-участников ОБСЕ.

"Это не австрийское приглашение, а официальное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ... Санкции ЕС предусматривают исключение из запрета на въезд именно для таких случаев", - сказала она.

Она подтвердила, что Австрия получила письмо и добавила, что вход на ассамблею разрешен "исключительно с целью посещения заседания".