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Два вида ракет и 11 "Шахедов": в Генштабе рассказали подробности ночной атаки на Украину

Фото: в Генштабе рассказали подробности ночной атаки на Украину (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью выпустили по территории Украины 11 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 5 ракет двух типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных БПЛА типа Shahed-136/131", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена крылатая ракета "Искандер-К" и 10 ударных беспилотников.

В результате вражеского удара разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты "Котляревская" и другая гражданская инфраструктура.

Комбинированные атаки оккупантов по Украине

В последние дни участились вражеские атаки различных регионов Украины с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед", а также ракет разных типов. Так, в ночь на 19 ноября российские войска пытались атаковать Киевскую, Черкасскую и Полтавскую области. В результате противовоздушного боя уничтожены 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131

Позже стало известно, что во время атаки дронов на Киев ПВО уничтожила около десяти вражеских целей. При этом в общей сложности были уничтожены 15 из 20 целей врага. Кроме того, в одном из районов Киевской области был поврежден инфраструктурный объект.

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