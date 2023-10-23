Будет обстрел? Гуменюк объяснила, что может означать вывод фрегатов РФ в море

"По нашей официальной сводке, зафиксирован вывод двух фрегатов ракетоносителей. Это 16 ракет типа "Калибр" могут быть готовыми к применению. Развернута корабельная группировка сейчас до 8 единиц", - рассказала воеа

По словам Гуменюк, одна из них - в Азовском море, семь продолжают дежурство и патрулирование в Черном море, но в том самом условно "безопасном" для себя районе, в котором они держатся последние несколько месяцев.

Два варианта

Бряцание оружием

Как отметила спикер, то, что оккупанты вывели на дежурство надводные ракетоносители может быть бряканьем оружием.

"Поскольку враг пытается всеми силами давить на гражданское судоходство и угрожать по всем направлениям", - говорит Гуменюк.

Реальная угроза

С другой стороны, по ее данным, это может быть и действительным повышением ракетной опасности.

"Поскольку долгое время не было ракетных ударов с применением ракет морского базирования и может быть использовано такое оружие", - предположила спикер.

Ситуация в море

В Черном море зафиксированы два российских фрегата-ракетаносителя, которые противник вывел 23 октября на боевое дежурство.

Отметим, что российские корабли, вероятно, боясь новых ударов, стали реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма. Позже стало известно, что РФ перебросила 14 кораблей в Новороссийск после "хлопков" по штабу. Кроме того, российские оккупанты практически не используют Севастопольские бухты для своих кораблей. В то же время они остаются от них зависимыми.