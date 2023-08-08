Два варианта. Эксперт оценил, чем можно разрушить Крымский мост

По его мнению, то, когда Крымский мост окончательно "устанет" зависит от того, когда по нему смогут нанести удар, который приведет к максимальным разрушениям.

"Я слышал такое мнение, что, мол, чтобы все сработало, надо чуть ли не тактическим ядерным оружием бить. Только это не совсем продуктивно. Почему? Ну, с учетом того, к каким серьезным разрушениям привели два предыдущих взрыва, и там эквивалент гораздо меньше , чем у ядерного оружия", – добавил эксперт.

Селезнев считает, что как только Украина получит американские ракеты ATACMS – сразу удастся преуспеть на фронте.

"Без них придется сначала выходить на побережье Азовского моря. В таком случае возможно, чтобы разрушить логистику через Крымский мост, хватит и боевых возможностей HIMARS", - рассказал он.

Подробно о ситуации на юге Украины и ситуации в Черном море читайте в материалеРБК-Украина.

Атака морских дронов на Новороссийск

В ночь на 4 августа морские дроны атаковали портовый город Новороссийск. Сначала взрывы раздавались в районе Южной Озеровки, а уже позже серия прогремела в Мисхако.

Минобороны России, как всегда, заявило об "отражении" атаки, однако позже в сеть попали фотографии с поврежденным кораблем.

Источники агентства в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".

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