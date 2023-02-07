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Два снаряда прилетели в дом. ВСУ спасли мужчину в Бахмуте после обстрела

Фото: в Бахмуте ВСУ спасли мужчину после обстрела (/t.me/landforcesofukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" спасли раненого мужчину в Бахмуте Донецкой области. Два российских снаряда попали в дом, мужчина истекал кровью и мог погибнуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Вчера российские оккупанты продолжили штурмовать позиции украинских армейцев. Одновременно захватчики хаотически обстреливали Бахмут из артиллерийских систем. Два снаряда попали в загоревшийся гражданский дом", - рассказали военные.

Свидетелями обстрела стали бойцы 93-й бригады, которые и пошли на помощь. В соседнем дворе причитала пожилая женщина. Ее сыну взрывом оторвало кисть и раздавило ногу.

"Мужчина лежал в доме и истекал кровью. Связи, чтобы вызвать медиков, у людей не было, возможности отвезти раненого в больницу также", - добавили бойцы.

Военные оказали пострадавшему человеку медицинскую помощь и организовали эвакуацию.

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