Два снаряда прилетели в дом. ВСУ спасли мужчину в Бахмуте после обстрела

"Вчера российские оккупанты продолжили штурмовать позиции украинских армейцев. Одновременно захватчики хаотически обстреливали Бахмут из артиллерийских систем. Два снаряда попали в загоревшийся гражданский дом", - рассказали военные.

Свидетелями обстрела стали бойцы 93-й бригады, которые и пошли на помощь. В соседнем дворе причитала пожилая женщина. Ее сыну взрывом оторвало кисть и раздавило ногу.

"Мужчина лежал в доме и истекал кровью. Связи, чтобы вызвать медиков, у людей не было, возможности отвезти раненого в больницу также", - добавили бойцы.

Военные оказали пострадавшему человеку медицинскую помощь и организовали эвакуацию.