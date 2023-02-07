Два снаряда прилетели в дом. ВСУ спасли мужчину в Бахмуте после обстрела

Бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" спасли раненого мужчину в Бахмуте Донецкой области. Два российских снаряда попали в дом, мужчина истекал кровью и мог погибнуть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
"Вчера российские оккупанты продолжили штурмовать позиции украинских армейцев. Одновременно захватчики хаотически обстреливали Бахмут из артиллерийских систем. Два снаряда попали в загоревшийся гражданский дом", - рассказали военные.
Свидетелями обстрела стали бойцы 93-й бригады, которые и пошли на помощь. В соседнем дворе причитала пожилая женщина. Ее сыну взрывом оторвало кисть и раздавило ногу.
"Мужчина лежал в доме и истекал кровью. Связи, чтобы вызвать медиков, у людей не было, возможности отвезти раненого в больницу также", - добавили бойцы.
Военные оказали пострадавшему человеку медицинскую помощь и организовали эвакуацию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.