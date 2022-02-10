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Як два сери аутсайдера АПЛ з трясовини тягли. Історія футбольного фото зірок світової сцени

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Четвер 10 лютого 2022 16:26
Як два сери аутсайдера АПЛ з трясовини тягли. Історія футбольного фото зірок світової сцени Фото: Род Стюарт і Елтон Джон (The Telegraph)
Автор: Антон Федорців

Поки англійський "Вотфорд" усіма силами намагається зберегти прописку в Прем'єр-лізі, місцеві любителі поностальгувати згадують лампові футбольні 70-ті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter MotherSoccer.

Світлини з музикантами Родом Стюартом і Елтоном Джоном на тренуванні тоді ще скромного "Вотфорда" здатні підірвати мережу. Причому ці фото – не позування перед камерою чи маркетинговий хід. Зірковий дует справді пітнів на полі разом із футболістами.

Діло було в 1973 році, а передувала цій історії дитяча мрія. Чим марить кожен спортивний фанат, надто після появи комп'ютерних ігор на кшталт FIFA Manager? Правильно, придбанням улюбленого футбольного чи іншого клубу.

Елтон Джон виріс у передмісті Лондона та змалку фанатів від "Вотфорда". Дарма, що "шершні" того покоління без особливих перспектив виступали в 3-му Дивізіоні (Південь), а потім – і в новоствореній 4-й лізі.

Щойно Джон досягнув успіху, то відразу взявся до реалізації заповітних мрій. У 1972 році він обійняв посаду віце-президента "Вотфорда". Якраз десь у той період його й зазнимкували разом із давнім другом Стюартом на тренуванні на "Вікарідж Роуд".

Збереглися в архівах і атмосферніші фотографії. Наприклад, як майбутній сер Елтон Джон грає головою, разом зі ще одним майбутнім лицарем Британської імперії Родом Стюартом слухає тренерські настанови, а потім разом із командою приймає душ у роздягальні.

У 1975 році Джон став главою правління "Вотфорда". Під керівництвом славетного музиканта "шершні" вийшли до Першого дивізіону за підсумками сезону 1981/82, відразу ледь не стали чемпіонами і зіграли у фіналі Кубка Англії 1984-го.

Зрештою, ера Елтона Джона на "Вікарідж Роуд" завершилася у 1987 році. Він ще повертався у менеджмент "шершнів" на кілька років на зламі тисячоліть, аби знайти нових інвесторів, і за першої нагоди навідується на домашні матчі команди.

Вісім років тому під час спеціальної церемонії "Вотфорд" перейменував східну трибуну домашньої арени на честь сера Елтона. Для фанатів "шершнів" він – жива легенда, яка вивела скромний клуб із передмістя до вершин англійського футболу.

Нагадаємо, що нещодавно форвард МЮ Кріштіану Роналду оновив світовий рекорд за кількістю підписників в Instagram.

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Элтон Джон музыканты Футбол
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