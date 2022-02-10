Как два сэра аутсайдера АПЛ из трясины тащили. История футбольного фото звезд мировой сцены
Пока английский "Уотфорд" всеми силами пытается сохранить прописку в Премьер-лиге, местные любители поностальгировать вспоминают ламповые футбольные 70-е.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter MotherSoccer.
PopSocceR pic.twitter.com/koenGLwskp— MotherSoccer (@MotherSoccerNL) February 9, 2022
Фотографии с музыкантами Родом Стюартом и Элтоном Джоном на тренировке тогда еще скромного "Уотфорда" способны взорвать сеть. Причем эти фото – не позирование перед камерой либо маркетинговый ход. Звездный дуэт действительно потел на поле вместе с футболистами.
Дело было в 1973 году, а предшествовала этой истории детская мечта. Чем грезит каждый спортивный фанат, особенно после появления компьютерных игр вроде FIFA Manager? Правильно, приобретением любимого футбольного или иного клуба.
Элтон Джон вырос в пригороде Лондона и сызмальства фанател от "Уотфорда". Даром, что "шершни" того поколения без особых перспектив выступали в 3-м дивизионе (Юг), а затем – и в новосозданной 4-й лиге.
Как только Джон достиг успеха, то сразу приступил к реализации заветных чаяний. В 1972 году он занял пост вице-президента "Уотфорда". Как раз где-то в тот период его и засняли вместе с давним другом Стюартом на тренировке на "Викаридж Роуд".
Сохранились в архивах и более атмосферные фотографии. Например, как будущий сэр Элтон Джон играет головой, вместе с еще одним будущим рыцарем Британской империи Родом Стюартом слушает тренерские установки, а затем вместе с командой принимает душ в раздевалке.
В 1975 году Джон стал главой правления "Уотфорда". Под руководством знаменитого музыканта "шершни" вышли в Первый дивизион по итогам сезона 1981/82, сразу едва не стали чемпионами и сыграли в финале Кубка Англии 1984-го.
В конце концов, эра Элтона Джона на "Викаридж Роуд" завершилась в 1987 году. Он еще возвращался в менеджмент "шершней" на несколько лет на рубеже тысячелетий, чтобы найти новых инвесторов, и при первой возможности отправляется на домашние матчи команды.
Восемь лет назад во время специальной церемонии "Уотфорд" переименовал восточную трибуну домашней арены в честь сэра Элтона. Для фанатов "шершней" он – живая легенда, которая вывела скромный клуб из пригорода до вершин английского футбола.
Напомним, что недавно форвард МЮ Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по количеству подписчиков в Instagram.