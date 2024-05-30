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Не два? РосСМИ сообщили о затоплении еще одного катера ночью в Керчи

Фото: катер "Мечта" (t.me/astrapress)
Автор: Наталия Гурковская

Лоцманский катер "Мечта" затонул в результате ракетной атаки на временно оккупированный Крым в ночь на 30 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Сегодня ночью, 30 мая, на Керченской паромной переправе осколки сбитой ракеты повредили лоцманский катер "Мечта", - говорится в сообщении.

Так, по данным источников ASTRA в экстренных службах оккупированного полуострова, катер потерпел крушение и затонул. При этом утверждается, что якобы члены экипажа успели покинуть судно и не пострадали. 

Что известно о "Мечте"

28 октября 2021 года Азово-Черноморский бассейновый филиал "Росморпорта" приобрел лоцманский катер "Мечта". Катер проекта 1459 изготовлен в 1985 году на Ленинградском ССЗ "Пелла" и стал седьмым лоцманским судном филиала. 

Согласно открытым данным, катер "Мечта" представляет собой стальное однопалубное судно с уступом в носу, одноярусной рулевой рубкой и с кормовым расположением дизельных двигателей.

Лоцманские катера данного проекта можно эксплуатировать в зимних условиях с толщиной битого льда не более 30 см.

Уничтожение катеров "Тунец"

Украинские спецслужбы постоянно проводят спецоперации на территории временно оккупированного Крыма.

В частности, в ночь на 30 мая, ГУР уничтожило два российских катера типа "Тунец". Во время атаки РФ 32 раза поднимала в небо боевую авиацию - шесть самолетов и два вертолета.

Во время атаки ГУР использовало морские дроны Magura V5. Недавно глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что морские дроны Magura V5 в скором времени будут доминировать над обычными кораблями.

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