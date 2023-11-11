Два Рождества? Сможет ли Украина быстро перейти на новые даты и откуда взялось 7 января

В этом году украинцы будут отмечать Рождество 25 декабря. После календарной реформы ПЦУ единую дату праздника утвердили и на государственном уровне. В то же время церковь не запрещает праздновать 7 января, стремясь сделать переход на новый календарь постепенным и осознанным.
Более подробно об изменении даты Рождества и почему была необходима календарная реформа – на РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались следующие источники: церковный календарь ПЦУ, текст постановления Поместного Собора на сайте ПЦУ, Википедия, данные опроса Социологической группы "Рейтинг", ст. 73 КЗоТ, комментарий ректора Открытого православного университета Святой Софии Премудрости, протоиерея ПЦУ Георгия Коваленко.
С 2017 года в Украине на официальном уровне было две даты праздника:
Это были государственные выходные, но в церквях проводили рождественские службы именно 6-7 января.
В 2019 году митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что украинцы могут праздновать Рождество по григорианскому календарю, если они этого хотят. В 2022 году Синод ПЦУ разрешил рождественские богослужения 25 декабря.
В 2023 году в Украине состоялась церковная календарная реформа. С 1 сентября ПЦУ и УГКЦ перешли с юлианского на новоюлианский календарь, поэтому даты всех религиозных праздников сместились на 13 дней назад. Таким образом, была установлена единая дата Рождества – 25 декабря вместо 7 января.
Следом за церковью решение об изменении даты Рождества на 25 декабря утвердила Верховная рада, а президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. 7 января исчезло из перечня праздничных и нерабочих дней (ст.73 КЗоТ).
Отметим, в Украине продолжили действие военного положения из-за полномасштабной агрессии РФ до 14 февраля 2024. Во время особого периода отменяются дополнительные выходные на праздники, таким образом Рождество 25 декабря должно быть рабочим днем.
После перехода на новый календарь церковь оставила возможность праздновать Рождество по старому стилю, чтобы избежать разъединения общества и споров.
"В календарной реформе мы не будем никого принуждать, давая возможность принять необходимые изменения постепенно и осознанно", – говорилось на Поместном соборе ПЦУ.
Поместный собор утвердил решение, что приходы и монастыри, по желанию, могут проводить рождественские богослужения 6 и 7 января в течение определенного переходного периода.
Как рассказал в комментарии РБК-Украина священник ПЦУ Георгий Коваленко, в Православной церкви точные временные рамки этого переходного периода не устанавливались, а в Украинской греко-католической церкви переходный период будет действовать 2 года.
"Процесс продолжается, но для церкви важно, чтобы этот процесс не приводил к разделениям. Поэтому эти календарные вопросы будут решаться в любви, диалоге и так, чтобы главным для нас было прославление Христа и Божьей матери, празднование святых дней, а не спор о датах ", – подчеркнул Коваленко.
При этом священник отметил, что лишь небольшое количество приходов решило оставаться на старом стиле, и наибольшую часть среди них составляет УПЦ (МП). Это дополнительный маркер при посещении храма, что даст понять, какая это церковь – украинская или московского патриархата.
Количество сторонников переноса даты Рождества на 25 декабря в Украине постепенно росло в последние годы. Так, по данным исследования "Рейтинг" (ноябрь 2022), эту идею поддерживало на 18% больше людей, чем год назад (44% против 26%).
Значительную роль сыграла развязанная РФ полномасштабная война, ведь переход на новый календарь и изменение дат праздников означает отмежевание от общих традиций с российской православной церковью, которая имела большое влияние в Украине.
Георгий Коваленко считает, что абсолютное большинство приходов и верующих не испытают какой-либо проблемы или неудобства при переходе на новые даты. Он приводит пример прошлого года, когда еще до официального перехода многие выбрали праздновать Рождество 25 декабря без ностальгии по "старой" дате, и праздник Покрова по новому стилю.
"Оказалось, что мы все равно живем не датами, а праздниками. И для нас важно, например, не то, когда Покрова – 1 или 14 октября, а важен именно праздник Покрова Божьей матери", – говорит священник.
Точных сведений о дате рождения Иисуса Христа нет. Первые упоминания о том, что Сын Божий появился на свет 25 декабря, приведены в Хронографе Римской империи 354 года. Однако некоторые исследователи опровергают эти данные.
Другая версия, почему дата Рождества была установлена на 25 декабря, – необходимость уменьшить языческое влияние. В этот день во времена Римской империи почитали "Непобедимое Солнце", когда тьма отступала, а световой день становился длиннее. Христиане 25 декабря начали прославлять Иисуса Христа, которого назвали "Солнцем Правды".
В ранние времена Рождество отмечали вместе с Богоявлением – 6 января. Праздник сочетал в себе и Рождество Христово, и Крещение Иисуса в реке Иордане, и явление святой Троицы. Все эти события считаются свидетельством появления Бога на Земле.
Решение о праздновании Рождества Христова в отдельную дату (25 декабря) было принято на Эфесском церковном соборе в 431 году.
Говоря об установлении праздничных дат, Георгий Коваленко отмечает важность непосредственного значения этих праздников.
"Для христиан главный именно праздник, его смысл, а календарь формируется постепенно. Христиане постепенно его развивали, и в процессе обустройства богослужебной жизни и развития богословия обустроили годовой круг празднований. Фактически устанавливали те или иные праздники и подстраивали их под ритм жизни того или иного народа", – считает он.
К примеру, украинцы объединили рождественский смысл с дохристианской традицией колядования.
В древности на наших землях на период 24-25 декабря приходилась Коляда – славянский праздник в честь поворота Солнца на весну. Ее неотъемлемым атрибутом были обрядовые песни-колядки. По прошествии времени языческий смысл чествования солнца и предков в колядках сменился прославлением чуда рождения Сына Божьего в Сочельник.
"Есть смысл праздника и есть форма культурная, и если эта форма совпадает с традициями народа, с привычными для него вещами, то это только усиливает смысл. И сегодня колядки – один из лучших примеров, как можно в простой и понятной форме рассказать историю Рождества", – высказал мнение Георгий Коваленко.
С 1 сентября 2023 ПЦУ, как и большинство православных церквей мира, пользуется новоюлианским календарем. Он заменил юлианский, который появился во времена Римской империи. С годами оказалось, что римская система исчисления неточна – смещение астрономического и календарного равноденствия постоянно увеличивалось и разница в датах тоже.
К примеру, 25 декабря в XIX веке фактически приходилось на 6 января, в XX-XXI вв. – на 7 января, а в XXII веке Рождество по юлианскому календарю праздновали бы уже 8 января.
Католическая церковь первой приняла решение о переходе на новый календарь, получивший название григорианского. Впоследствии его ввели для гражданского использования большинство стран мира.
Православные церкви не соглашались на григорианское исчисление из-за несоблюдения в нем правил исчисления даты Пасхи.
В начале XX века появился новоюлианский календарь, учитывавший недостатки григорианского, и большинство поместных православных церквей ввели его.
Среди оставшихся на юлианском стиле была РПЦ. Также он использовался в украинских церквях.
Сначала причиной отказа от перехода на новый стиль было сопротивление "окатоличиванию", а после установления власти СССР – сопротивление советской системе, где ввели григорианский календарь для гражданского использования.
Впоследствии эти факторы утратили актуальность, а юлианский стиль стал признаком русской церковной культуры, от которой Украина стремилась ограничиваться, особенно с началом войны.
"Стремление к сохранению и утверждению своей украинской и духовной идентичности, защита от агрессии "русского мира", требовали от нашей Церкви назревшего решения – приобщиться к большинству Поместных Православных Церквей, введя в употребление новоюлианский календарь, как более точный астрономически и церковно принятый, с сохранением традиционной пасхалии", – было сказано в докладе предстоятеля ПЦУ на Поместном Соборе 27 июля 2023, который окончательно утвердил календарную реформу.
Больше о переходе Православной церкви на новый юлианский календарь и новые даты праздников читайте в материале РБК-Украина.