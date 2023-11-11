Два Рождества? Сможет ли Украина быстро перейти на новые даты и откуда взялось 7 января

Рождество в Украине – 25 декабря

С 2017 года в Украине на официальном уровне было две даты праздника:

7 января – по юлианскому календарю, которого в то время придерживалась украинская православная и греко-католическая церкви;

25 декабря – когда празднуют Рождество большинство христиан мира (по григорианскому и новоюлианскому календарям).

Это были государственные выходные, но в церквях проводили рождественские службы именно 6-7 января.

В 2019 году митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что украинцы могут праздновать Рождество по григорианскому календарю, если они этого хотят. В 2022 году Синод ПЦУ разрешил рождественские богослужения 25 декабря.

В 2023 году в Украине состоялась церковная календарная реформа. С 1 сентября ПЦУ и УГКЦ перешли с юлианского на новоюлианский календарь, поэтому даты всех религиозных праздников сместились на 13 дней назад. Таким образом, была установлена единая дата Рождества – 25 декабря вместо 7 января.

Скриншот календаря ПЦУ

Следом за церковью решение об изменении даты Рождества на 25 декабря утвердила Верховная рада, а президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. 7 января исчезло из перечня праздничных и нерабочих дней (ст.73 КЗоТ).

Отметим, в Украине продолжили действие военного положения из-за полномасштабной агрессии РФ до 14 февраля 2024. Во время особого периода отменяются дополнительные выходные на праздники, таким образом Рождество 25 декабря должно быть рабочим днем.

Что будет с 7 января

После перехода на новый календарь церковь оставила возможность праздновать Рождество по старому стилю, чтобы избежать разъединения общества и споров.

"В календарной реформе мы не будем никого принуждать, давая возможность принять необходимые изменения постепенно и осознанно", – говорилось на Поместном соборе ПЦУ.

Поместный собор утвердил решение, что приходы и монастыри, по желанию, могут проводить рождественские богослужения 6 и 7 января в течение определенного переходного периода.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина священник ПЦУ Георгий Коваленко, в Православной церкви точные временные рамки этого переходного периода не устанавливались, а в Украинской греко-католической церкви переходный период будет действовать 2 года.

"Процесс продолжается, но для церкви важно, чтобы этот процесс не приводил к разделениям. Поэтому эти календарные вопросы будут решаться в любви, диалоге и так, чтобы главным для нас было прославление Христа и Божьей матери, празднование святых дней, а не спор о датах ", – подчеркнул Коваленко.

При этом священник отметил, что лишь небольшое количество приходов решило оставаться на старом стиле, и наибольшую часть среди них составляет УПЦ (МП). Это дополнительный маркер при посещении храма, что даст понять, какая это церковь – украинская или московского патриархата.

Смогут ли украинцы быстро перестроиться на новую дату

Количество сторонников переноса даты Рождества на 25 декабря в Украине постепенно росло в последние годы. Так, по данным исследования "Рейтинг" (ноябрь 2022), эту идею поддерживало на 18% больше людей, чем год назад (44% против 26%).

Значительную роль сыграла развязанная РФ полномасштабная война, ведь переход на новый календарь и изменение дат праздников означает отмежевание от общих традиций с российской православной церковью, которая имела большое влияние в Украине.

Фото: празднование Рождества 25 декабря поддерживает все больше украинцев (Getty Images)

Георгий Коваленко считает, что абсолютное большинство приходов и верующих не испытают какой-либо проблемы или неудобства при переходе на новые даты. Он приводит пример прошлого года, когда еще до официального перехода многие выбрали праздновать Рождество 25 декабря без ностальгии по "старой" дате, и праздник Покрова по новому стилю.

"Оказалось, что мы все равно живем не датами, а праздниками. И для нас важно, например, не то, когда Покрова – 1 или 14 октября, а важен именно праздник Покрова Божьей матери", – говорит священник.

Почему праздник именно 25 декабря и при чем здесь Коляда

Точных сведений о дате рождения Иисуса Христа нет. Первые упоминания о том, что Сын Божий появился на свет 25 декабря, приведены в Хронографе Римской империи 354 года. Однако некоторые исследователи опровергают эти данные.

Другая версия, почему дата Рождества была установлена на 25 декабря, – необходимость уменьшить языческое влияние. В этот день во времена Римской империи почитали "Непобедимое Солнце", когда тьма отступала, а световой день становился длиннее. Христиане 25 декабря начали прославлять Иисуса Христа, которого назвали "Солнцем Правды".

В ранние времена Рождество отмечали вместе с Богоявлением – 6 января. Праздник сочетал в себе и Рождество Христово, и Крещение Иисуса в реке Иордане, и явление святой Троицы. Все эти события считаются свидетельством появления Бога на Земле.

Решение о праздновании Рождества Христова в отдельную дату (25 декабря) было принято на Эфесском церковном соборе в 431 году.

Говоря об установлении праздничных дат, Георгий Коваленко отмечает важность непосредственного значения этих праздников.

"Для христиан главный именно праздник, его смысл, а календарь формируется постепенно. Христиане постепенно его развивали, и в процессе обустройства богослужебной жизни и развития богословия обустроили годовой круг празднований. Фактически устанавливали те или иные праздники и подстраивали их под ритм жизни того или иного народа", – считает он.

К примеру, украинцы объединили рождественский смысл с дохристианской традицией колядования.

Фото: украинская традиция колядования на Рождество (Виталий Носач, РБК-Украина)

В древности на наших землях на период 24-25 декабря приходилась Коляда – славянский праздник в честь поворота Солнца на весну. Ее неотъемлемым атрибутом были обрядовые песни-колядки. По прошествии времени языческий смысл чествования солнца и предков в колядках сменился прославлением чуда рождения Сына Божьего в Сочельник.

"Есть смысл праздника и есть форма культурная, и если эта форма совпадает с традициями народа, с привычными для него вещами, то это только усиливает смысл. И сегодня колядки – один из лучших примеров, как можно в простой и понятной форме рассказать историю Рождества", – высказал мнение Георгий Коваленко.

Как появилось 7 января в церковном календаре

С 1 сентября 2023 ПЦУ, как и большинство православных церквей мира, пользуется новоюлианским календарем. Он заменил юлианский, который появился во времена Римской империи. С годами оказалось, что римская система исчисления неточна – смещение астрономического и календарного равноденствия постоянно увеличивалось и разница в датах тоже.

К примеру, 25 декабря в XIX веке фактически приходилось на 6 января, в XX-XXI вв. – на 7 января, а в XXII веке Рождество по юлианскому календарю праздновали бы уже 8 января.

Католическая церковь первой приняла решение о переходе на новый календарь, получивший название григорианского. Впоследствии его ввели для гражданского использования большинство стран мира.

Православные церкви не соглашались на григорианское исчисление из-за несоблюдения в нем правил исчисления даты Пасхи.

В начале XX века появился новоюлианский календарь, учитывавший недостатки григорианского, и большинство поместных православных церквей ввели его.

Среди оставшихся на юлианском стиле была РПЦ. Также он использовался в украинских церквях.

Фото: рождественская служба 25 декабря 2022 в Лавре (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сначала причиной отказа от перехода на новый стиль было сопротивление "окатоличиванию", а после установления власти СССР – сопротивление советской системе, где ввели григорианский календарь для гражданского использования.

Впоследствии эти факторы утратили актуальность, а юлианский стиль стал признаком русской церковной культуры, от которой Украина стремилась ограничиваться, особенно с началом войны.

"Стремление к сохранению и утверждению своей украинской и духовной идентичности, защита от агрессии "русского мира", требовали от нашей Церкви назревшего решения – приобщиться к большинству Поместных Православных Церквей, введя в употребление новоюлианский календарь, как более точный астрономически и церковно принятый, с сохранением традиционной пасхалии", – было сказано в докладе предстоятеля ПЦУ на Поместном Соборе 27 июля 2023, который окончательно утвердил календарную реформу.