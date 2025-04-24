Два пункта сделки Трампа по Украине категорически неприемлемы для ЕС, - FT

Как отмечает издание, президент Владимир Зеленский отказался признать суверенитет России над любой территорией, которую она захватила с 2014 года.

Трамп обрушился с критикой на позицию Зеленского, назвав ее "очень вредной" для его мирных усилий и "подстрекательской". "Он может получить мир или сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну", - написал президент США в Truth Social.

Самая большая уступка

Предложение Вашингтона одобрить контроль Москвы над Крымом, нарушая согласованную политику НАТО, возможно, является самой большой уступкой, которую он сделал Москве за последние месяцы в спешке заключения сделки, пишет Financial Times.

Администрация Трампа также исключила членство Украины в НАТО - это давнее требование России.

В то время как Москву щедро осыпали поощрениями, Киев подвергался давлению и угрозам. Ему мало что предлагали в обмен на отказ от своей территории, отмечает Financial Times.

Позиция Европы

Западные чиновники сообщили FT, что европейские столицы не одобрят никаких шагов США по признанию Крыма российским или давлению на Киев, чтобы он согласился на это, и придерживаются давней позиции, что они не примут ничего относительно суверенитета Украины,.

"Крым - это Украина", - заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Для европейцев идея признания аннексии Крыма - первого захвата земель военной силой в Европе с 1945 года - является неприемлемым, поскольку это подорвет основанный на правилах порядок, который на протяжении поколений поддерживал мир на континенте.

"Крым и будущие стремления к членству в НАТО - это красные линии для нас", - сказал второй высокопоставленный дипломат ЕС. "Мы не можем от них отказаться".

Даже если США будут действовать в одностороннем порядке, это вознаградит российскую агрессию и побудит Москву продолжать свои претензии в Грузии и Молдове и угрожать другим бывшим советским странам, таким как страны Балтии, которые являются как членами НАТО, так и членами ЕС.

Администрации Трампа уже сообщили, что европейские столицы не смогут признать Крым российским, заявил высокопоставленный европейский чиновник. Крупнейшим европейским державам НАТО необходимо "отговорить" Вашингтон от одностороннего действия, сказал чиновник.

Обсуждения в НАТО

Статус Крыма может создать крупный дипломатический кризис для НАТО, чья заявленная позиция заключается в том, чтобы никогда не признавать контроль России над полуостровом.

До предложения США должностные лица НАТО пытались преуменьшить внутренние разногласия по поводу Украины, настаивая на том, что ежегодный саммит лидеров альянса в Гааге будет сосредоточен на расходах на оборону, а не на войне, по словам должностных лиц, участвовавших в обсуждениях.

Но предлагаемая сделка и возможность того, что США могут отказаться от переговоров, обвинить Киев и нормализовать отношения с Москвой, могут привести к разногласиям среди лидеров НАТО, пишет Financial Times.