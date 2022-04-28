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Було два влучання. Окупанти обстріляли Шевченківський район Києва

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Києву (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Вибухи, які сьогодні пролунали на правому березі Києва, були ракетними ударами. Було два влучання по Шевченківському району столиці.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Друзі! Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив Кличко.

Мер міста не уточнив, куди саме влучили ракети.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Києві пролунали потужні вибухи. У цей час у столиці перебував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який приїхав в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

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Віталий КличкоКиївракетный удар