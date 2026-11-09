Два пассажирских поезда столкнулись в Египте: семеро погибших и более ста - пострадали

Авария произошла в воскресенье, 8 ноября, в районе Эль-Айят провинции Гиза, к югу от Каира.

Что известно об аварии

По данным египетской железной дороги, поезд, следовавший из Гизы в Эль-Фаюм, врезался в заднюю часть другого состава, который двигался из Каира в Асуан.

В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов. Информация о том, сколько именно вагонов пострадало, не уточняется.

Для эвакуации пассажиров и оказания помощи пострадавшим привлекли 72 автомобиля скорой помощи. Раненых доставили в три больницы.

По последним данным Министерства здравоохранения Египта, в результате аварии погибли семь человек, еще 112 получили травмы. Часть пострадавших после оказания медицинской помощи уже выписали из больниц.

Реакция властей Египта

Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси поручил провести срочное расследование обстоятельств столкновения.

Он также распорядился обеспечить пострадавшим необходимую медицинскую помощь и привлечь к ответственности всех, чья вина будет установлена.

На месте происшествия работают спасательные службы. Они разбирают обломки поврежденных вагонов и принимают меры для восстановления железнодорожного движения.

Причины столкновения устанавливаются.