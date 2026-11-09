RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине

Два пассажирских поезда столкнулись в Египте: семеро погибших и более ста - пострадали

01:34 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: авария в Египте (Twitter)

В Египте произошла железнодорожная авария с участием двух пассажирских поездов. В результате столкновения погибли по меньшей мере семь человек, еще 112 получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Авария произошла в воскресенье, 8 ноября, в районе Эль-Айят провинции Гиза, к югу от Каира.

Что известно об аварии

По данным египетской железной дороги, поезд, следовавший из Гизы в Эль-Фаюм, врезался в заднюю часть другого состава, который двигался из Каира в Асуан.

В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов. Информация о том, сколько именно вагонов пострадало, не уточняется.

Для эвакуации пассажиров и оказания помощи пострадавшим привлекли 72 автомобиля скорой помощи. Раненых доставили в три больницы.

По последним данным Министерства здравоохранения Египта, в результате аварии погибли семь человек, еще 112 получили травмы. Часть пострадавших после оказания медицинской помощи уже выписали из больниц.

Реакция властей Египта

Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси поручил провести срочное расследование обстоятельств столкновения.

Он также распорядился обеспечить пострадавшим необходимую медицинскую помощь и привлечь к ответственности всех, чья вина будет установлена.

На месте происшествия работают спасательные службы. Они разбирают обломки поврежденных вагонов и принимают меры для восстановления железнодорожного движения.

Причины столкновения устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Испании произошла масштабная железнодорожная авария, с рельсов сошли два скоростных поезда.

Также мы писали, как в Мексике поезд Interoceanic, который перевозил 250 человек, сошел с рельсов - по меньшей мере 13 человек погибли, до сотни пострадали в результате трагедии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕгипетАвария