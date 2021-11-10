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Два порушення на Донбасі: окупанти стріляли з гранатометів біля Новоолександрівки

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Донбас, Середа 10 листопада 2021 07:56
Два порушення на Донбасі: окупанти стріляли з гранатометів біля Новоолександрівки Фото: на Донбасі два рази відкривали вогонь (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

У районі проведення ООС 9 листопада збройні формування Російської Федерації двічі відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Стріляли бойовики в районі населених пунктів Опитне - зі стрілецької зброї, і Новоолександрівка - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли", - підкреслили в штабі ООС.

Вранці 10 листопада вогневої активності окупантів не зафіксовано.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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