Два нарушения на Донбассе: оккупанты стреляли из гранатометов возле Новоалександровки
Фото: на Донбассе два раза открывали огонь (flickr.com/ministryofdefenceua)
В районе проведения ООС 9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации дважды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Стреляли боевики в районе населенных пунктов Опытное - из стрелкового оружия, и Новоалександровка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Украинские защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в штабе ООС.
Утром 10 ноября огневой активности оккупантов не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.