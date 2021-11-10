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Два нарушения на Донбассе: оккупанты стреляли из гранатометов возле Новоалександровки

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Донбасс, Среда 10 ноября 2021 07:56
Два нарушения на Донбассе: оккупанты стреляли из гранатометов возле Новоалександровки Фото: на Донбассе два раза открывали огонь (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

В районе проведения ООС 9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации дважды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Стреляли боевики в районе населенных пунктов Опытное - из стрелкового оружия, и Новоалександровка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в штабе ООС.

Утром 10 ноября огневой активности оккупантов не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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